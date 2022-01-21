Женщина поседела в 13 лет и отрастила 152-сантиметровые волосы

Жительница Венгрии поседела в подростковом возрасте, отрастила полутораметровые волосы и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

30-летняя Анна Шепард (Anna Shepherd) рассказала, что обнаружила у себя первую седую прядь в 13 лет. По ее словам, одноклассники издевались над ее внешнем видом и называли Круэллой — злодейкой из диснеевского фильма «101 далматинец».

В 14 лет женщина вдохновилась фольклором, приняла свою особенность и начала отращивать волосы. На данный момент их длина достигает 152,4 сантиметра. Она отметила, что не придерживается особого режима по уходу за прической. Шепард моет голову один раз в месяц и использует масло, чтобы сохранить пряди послушными и увлажненными.

Героиня материала создала аккаунт в Instagram, где она публикует свои фотографии в различных народных костюмах. На данный момент на ее страницу подписаны 16,8 тысячи человек. Женщина призналась, что некоторые мужчины пишут ей со странными просьбами. «Один подписчик предложил мне заплатить за то, чтобы вылизать мои волосы. Я потеряла дар речи, когда увидела это сообщение», — рассказала она.

Шепард заверила, что на данный момент чувствует себя уверенно со своей прической и не собирается стричься. «Раньше люди критиковали меня из-за седины, но теперь я получаю только комплименты. Многие женщины пишут, что благодаря мне они также решились перестать закрашивать седые волосы. Я очень рада, что могу поддерживать других людей», — поделилась героиня материала.

Ранее в январе женщина рассказала о жизни с волосами до колен. 29-летняя Рожана Макапагал (Rojeana Macapagal) начала отращивать волосы 11 лет назад. Она вспомнила, что в подростковом возрасте остригала свои пряди до уровня талии, однако после переезда из Филиппин в США решила начать их отращивать. На данный момент длина волос женщины равна 91,4 сантиметра.