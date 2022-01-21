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Роскошный отель на карибском побережье оказался «адом» и возмутил отдыхающих

Туристы сняли роскошный отель в Коста-Рике, который оказался заброшенным

Фото: Juan Carlos Ulate / Reuters

Британские туристы решили отпраздновать Новый год в Коста-Рике и обнаружили на месте снятого отеля, за который они заплатили более тысячи фунтов стерлингов (104 тысячи рублей), заброшенное здание. Своей историей они поделились с изданием The Sun.

Путешественники рассказали, что решили встретить 2022 год вдали от дома и забронировали с помощью сервиса Airbnb гостиницу Casa Blanca на карибском побережье. Однако по приезду отель оказался «адом» и возмутил отдыхающих.

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Место размещения путешественники описали фразой «это настоящий кошмар». Вместо обещанной роскошной гостиницы молодые люди обнаружили заброшенное здание, огражденное забором. «Все было заколочено. Отель выглядел довольно запущенным. Это было буквально похоже на лагерь для военнопленных. Туда нельзя было попасть», — возмутились туристы и отметили, что позже местные жители сказали им, что гостиница закрыта уже два года.

Также англичане добавили, что вынуждены были потратить сбережения, которые они планировали потратить на развлечения, на аренду другой гостиницы.

Ранее британская туристка возмутилась антисанитарией в номере гостевого дома в Манчестере, за ночь проживания в котором заплатила 65 фунтов стерлингов (6,3 тысячи рублей), и назвала его «худшим в мире». По словам женщины, в комнате от стен отслаивалась краска, на подоконнике лежали мертвые насекомые, а в туалете было невозможно находиться. 

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Валентина Процкова
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