Британка сняла номер в гостевом доме и назвала его «худшим в мире»

Туристка сняла комнату за £65 в гостевом доме в Манчестере и была «изрядно шокирована»

Британская туристка возмутилась антисанитарией в номере гостевого дома, за ночь проживания в котором заплатила 65 фунтов стерлингов (6,3 тысячи рублей), и назвала его «худшим в мире». Об этом пишет портал Fastnewz.com.

Уточняется, что путешественница сняла комнату на одну ночь в Манчестере для себя и своей восьмилетней дочери. Из-за бюджетной стоимости проживания женщина «не ожидала роскоши», однако номер ее «изрядно шокировал». «Это было худшим в мире местом, где я когда-либо останавливалась», — заявила она.

По словам британки, в комнате от стен отслаивалась краска, на подоконнике лежали мертвые насекомые, а в туалете было невозможно находиться. «Я не знаю, что было хуже — следы экскрементов на сиденье унитаза, грязное, изъеденное плесенью, незакрывающееся окно или волосы, оставшиеся в ванной», — пожаловалась туристка.

Кроме того, в номере отсутствовало электричество, а сильный ветер продувал сквозь щели рам. «Я оказалась в грязном номере без телефона, без работающих розеток и с окнами, которые не закрывались», — возмутилась путешественница, отметив, что по возвращении домой она оставила жалобу на гостевой дом и получила возврат денежных средств и возмещение ряда расходов, связанных с переселением в другую гостиницу.

Ранее в сентябре россиянка отдохнула в бюджетном отеле в Турции и описала его фразой «кошмарный, но дешевый». По словам женщины, место, в котором она остановилась с семьей, пользуется ажиотажным спросом среди самостоятельных туристов. Тем не менее его единственным достоинством были хорошее питание и очень низкая цена.