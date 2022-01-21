Леонида Куравлева перевели из больницы в хоспис

Российского Леонида Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что артиста была вирусно-бактериальная пневмония, из-за которой его легкие были поражены на 25 и 30 процентов. Пневмонию удалось побороть, однако из-за неизлечимой болезни врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус. В настоящее время он находится в хосписе имени Веры Миллионщиковой. Из-за какого именно недуга его туда перевели, не уточняется.

Ранее у артиста выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга. «У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения», — рассказал источник в здравоохранении.

О том, что Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно 10 января. У актера наблюдались проблемы с дыханием. Источник Starhit в больнице заявил, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий заявил, что у отца нет COVID-19.