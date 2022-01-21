Huawei отказалась от претензий на выпуск автомобиля

Представители Huawei подтвердили, что компания не собирается создавать и выпускать собственный автомобиль. Об этом сообщает издание Huawei Central.

20 января главный операционный директор Huawei Ван Цзюнь выступил на конференции Intelligent Driving Carbon New, где заявил, что корпорация не претендует на выпуск собственного автомобиля. По словам Цзюня, компания отказывается выходить на рынок со своим полноценным продуктом, но продолжит поддерживать других автопроизводителей. Huawei намерена создавать комплектующие и различные IT-решения для смарт-автомобилей будущего.

Также топ-менеджер компании заметил, что Huawei уже сотрудничает с производителями машин из Китая — например, брендами BAIC, Changan и GAC. Однако работа в этом направлении отнимает много ресурсов, поэтому большого количества клиентов в автомобильной отрасли у Huawei не ожидается.

Директор BAIC Лю Ю подтвердил, что Huawei помогает в разработке ПО для автомобилей бренда. Также Ю сообщил, что в настоящее время не очень сложно выйти на рынок автомобилей со своим продуктом — например, электрокаром с запасом хода 600-700 километров. В этом помогает развивающаяся инфраструктура электрических станций в Китае. По прогнозам Лю Ю, если дефицит комплектующих не обострится в 2022 году, то продажи электромобилей превысят показатель шесть миллионов единиц в 2022 году.

В апреле Huawei объяснила нежелание производить автомобили высокой конкуренцией в отрасли. После долгих переговоров в компании пришли к решению, что будут заниматься лишь производством умных компонентов для авто, а также запуском и поддержкой специального ПО.

