Россиянам назвали лучший способ снять стресс

Врачи медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье объяснили россиянам, чем объятия полезны для здоровья и назвали их одним из лучших способов снять стресс. Советы медиков приводятся в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Педиатр Дарья Якуба рекомендовала чаще обнимать детей. Врач отметила, что это не только самый быстрый способ успокоить ребенка, но и один из лучших методов укрепить с ним отношения и повысить уровень его доверия. В долгосрочной перспективе объятия помогают детям расти: стимулируют гормон роста и положительно сказываются на физическом, умственном и эмоциональном развитии ребенка. Однако педиатр отметила, что крайне важно спрашивать у детей разрешения перед тем, как их обнять, и научить их отказывать, если они этого не хотят.

Невролог Разият Чупанова рассказала, что ласковые прикосновения положительно влияют на состояние организма, так как вызывают выброс окситоцина, способствующего борьбе со стрессом, а также помогают работе парасимпатической нервной системы, которая отвечает за спокойствие и мышечное расслабление. Врач посоветовала обниматься, чтобы снять напряжение после непростого рабочего дня. Также, по ее словам, объятия способствуют выработке эндорфинов, которые приводят к снижению болевых ощущений. Этим объясняется желание обнять или подержать за руку близкого человека, который страдает от боли или болезни.

Психотерапевт Гурген Хачатурян добавил, что объятия помогают справиться с тревогой, страхом и чувством одиночества. Если поблизости никого нет, можно обнять питомца или мягкую игрушку — это все равно поможет. Врач также посоветовал влюбленным обниматься чаще: «Доказано, что пары, которые чаще обнимаются, больше уверены в себе и своем партнере, больше довольны своими отношениями. Так что чем больше объятий — тем лучше наше психическое благосостояние».

Кардиолог Алена Хрипкова отметила пользу объятий для здоровья сердца, так как они снижают артериальное давление и частоту пульса, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Хачатурян назвал россиянам способ правильно отдыхать. Он посоветовал разрешить себе ничего не делать, постараться не думать о работе и не стремиться проводить свободное время исключительно продуктивно.