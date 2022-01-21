Названы незаметные признаки «немого» инсульта

Врачи американской кардиологической ассоциации назвали незаметные на первый взгляд признаки, по которым можно определить возникновение инсульта, сообщает «Медик Форум».

Специалисты отметили, что «немые» инсульты возникают в том случае, когда закупорка кровеносных сосудов в головном мозге человека вызывает гибель клеток. Примечательно, что при этом нет никаких предупреждающих об этом симптомов. По словам врачей, они связаны с тонкими проблемами в движениях человека и умственной обработке.

Одним из главных признаков, помогающих определить инсульт, являются лицевые изменения, например, неспособность человека улыбнуться, или если у него опускаются рот или глаза. Помимо этого, симптомы могут проявляться на руках — в одной из конечностей может начаться онемение, либо человек не сможет поднять и удерживать руки из-за слабости. При инсульте человек может казаться весьма бодрым и ни на что не жаловаться, но испытывать проблемы с речью или пониманием того, что ему говорят окружающие.

Ранее заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич заявила, что инсульт может произойти не только у пожилых людей, но и у молодых. Врач предупредила 30-летних россиян о риске инсульта и заявила, что к нему может привести резкий подъем или падение артериального давления, а также нарушение ритма сердца.