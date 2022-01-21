Раскрыты эффективные способы борьбы с джетлагом

Летающим на дальние расстояния путешественникам рассказали, как бороться с последствиями смены часовых поясов и быстро восстанавливать биологические циклы организма. Эффективные способы борьбы с нарушениями циркадного ритма раскрыли эксперты Expedia.ca, пишет Express.ru.

В первую очередь специалисты советуют уделять время физической активности рано утром и ближе к вечеру — это помогает взбодриться и «перезапустить» биологические часы. Перед сном от занятий спортом лучше отказаться, так как это может нарушить ритмы организма.

Помимо прочего, избавиться от последствий джетлага помогает здоровый сон. По мнению экспертов, необходимо спать как минимум четыре часа в ночное время и делать небольшой отдых днем, чтобы помогать организму быстрее восстанавливаться. Исключить отвлекающие факторы, такие как свет и шум, можно при помощи берушей и маски для сна.

«Употребление утром натурального травяного отвара помогает восстановить ментальные и физические силы. Однако для крепкого сна подойдет ромашка, лаванда или валериана», — дали еще один совет туристам.

Холодный душ вечером и теплый утром также поможет в регулировании биоритмов, так как при такой схеме у человека лучше вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий сон. Кроме того, лучше отказаться от любых стимуляторов нервной системы, таких как алкоголь и кофе.

В коротких поездках на один или два дня специалисты советуют вообще ничего не менять в своем распорядке дня. Более правильным будет придерживаться привычного времени приема пищи, соответствующего домашнему часовому поясу — это предотвратит ненужный откат биологических часов вперед или назад.

Ранее в декабре 2021 года стюардесса британских авиалиний раскрыла преимущество длительных рейсов перед короткими и рассказала, чем лучше всего заняться пассажирам во время многочасовых перелетов. По ее мнению, полеты на дальние расстояния менее стрессовые, кроме того, в дороге можно успеть закончить дела, на которые не хватает времени.