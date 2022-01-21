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В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за издевательств над десятками кошек

Десятки кошек несколько недель оставались взаперти без еды в СНТ в Подмосковье

Фото: Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

Десятки кошек были заперты без еды в хозяйственных постройках СНТ «Талдом-2» деревни Карачуново Талдомского городского округа Московской области. Из-за издевательского отношения двое животных погибло. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

По результатам проверки ведомство возбудило уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Как сообщили в прокуратуре, животные оставались взаперти без корма несколько недель, вплоть до 17 января.

Ранее в Биробиджане мужчина забил насмерть косулю. Ему инкриминируются два пункта из части 2 статьи 245. Также мужчина уже получил срок за хранение наркотиков.

13 декабря стало известно, что студент из Иркутской области зарезал бездомную собаку для приготовления супа.

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Роман Кирьянов
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