В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за издевательств над десятками кошек

Десятки кошек были заперты без еды в хозяйственных постройках СНТ «Талдом-2» деревни Карачуново Талдомского городского округа Московской области. Из-за издевательского отношения двое животных погибло. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

По результатам проверки ведомство возбудило уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Как сообщили в прокуратуре, животные оставались взаперти без корма несколько недель, вплоть до 17 января.

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