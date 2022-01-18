Забивший до смерти косулю на дороге россиянин получил срок из-за наркотиков

В Биробиджане мужчина, который до смерти забил косулю, получил срок из-за хранения наркотиков. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он пояснил, что россиянин неоднократно нарушал закон. По мнению Бурматова, мужчину из-за жестокого убийства косули следует изолировать от общества. Также он назвал жителя Биробиджана одиозным персонажем.

«Срок, который он получил на сегодняшний день, — это по статье "Незаконное хранение наркотических средств", потому что там расследование было завершено раньше, в декабре. А по факту жестокого обращения с животными дело расследуется. Ему инкриминируются два пункта из части 2 статьи 245 — это срок до пяти лет. Он получит их плюсом к своим годам за срок по хранению наркотиков», — пояснил Бурматов.

Он заверил, что думский комитет не снимет с контроля это дело, пока россиянин не будет осужден.

3 декабря 2021 года в соцсетях распространилось видео, на котором водитель сбил косулю на дороге в Биробиджане. На кадрах было видно, как раненое животное мужчина добивал монтировкой. Кроме того, россиянин наносит кулаками удары истерзанному животному.

Уточнялось, что мужчина неоднократно занимался убийством животных, для этого он давил их на машине и после добивал раненных косуль подручными средствами.