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Лукашенко прокомментировал отчет ИКАО о посадке самолета Ryanair

Лукашенко об отчете ИКАО о самолете Ryanair: лучшее для них — спустить все на тормозах

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о расследовании инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске в мае 2021 года, передает БЕЛТА.

Как заявил Лукашенко, в ИКАО признали, что со стороны Белоруссии не было перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета. «Лучшее для них — спустить все на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров», — сказал политик.

Президент Белоруссии назвал расследовавших инцидент сотрудников ИКАО героями. «При том давлении — это ооновская организация, вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве, мы там одни — и, тем не менее, они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его, что МиГ он не поднимал для того, чтобы понудить к посадке», — отметил он.

По словам Лукашенко, весь мир понял, кто был прав в той ситуации. «Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране», — пообещал он.

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Ранее сообщалось, что ИКАО подготовила отчет об инциденте с самолетом Ryanair. Специалисты признали намеренно ложным сообщение о бомбе на борту, однако не смогли приписать акт незаконного вмешательства какому-либо государству.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После приземления были задержаны двое пассажиров лайнера: создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в отношении Белоруссии был введен четвертый пакет санкций.

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София Сарджвеладзе
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