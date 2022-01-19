Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сочла ложной сообщение о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в Минске в мае 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — говорится в отчете. Подчеркивается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре.

Отмечается, что группа не смогла приписать совершение акта незаконного вмешательства какому-либо государству. При этом опираться на наличие подтверждений информации в виде звонков и электронных писем организация не может, так как они не были предоставлены.

Об отчете ИКАО стало известно в ночь с 17 на 18 января. 31 января совет организации проведет заседание по дальнейшим действиям на основании результатов доклада.

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске по требованию диспетчера в мае 2021 года. Посадить воздушное судно пришлось из-за сообщения о минировании рейса. Как только самолет приземлился, белорусские спецслужбы арестовали находившегося на его борту блогера Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Никакого взрывного устройства в самолете не нашли. Белорусский диспетчер Олег Галегов, предположительно участвовавший в инциденте, сбежал из Белоруссии в Польшу и назвал эпизод спецоперацией силовиков.