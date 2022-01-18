Отправлен отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что отправила своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно приземлился в прошлом году в Минске из-за сообщения о минировании, сообщает РИА Новости.

«ИКАО обнародовала свой доклад об установлении фактов по поводу события с участием рейса Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в пресс-релизе организации. Также добавляется, что доклад оказался в доступе всех 193 государств-членов ИКАО, включая 36, которые избраны в Совет ИКАО.

Совет организации в ходе совещания 31 января проведет «формальное обсуждение любых дальнейших действий, которые могут быть предприняты организацией на основании выводов доклада».

«В тот же день Совет также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены по итогам события другими государствами и ЕС», — говорится в пресс-релизе.

23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Для его сопровождения подняли истребитель МиГ-29. После посадки воздушного судна данные о минировании не подтвердились. На борту авиалайнера находилась россиянка Софья Сапега и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которых задержали сразу после приземления.