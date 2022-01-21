Блинкен заявил о невозможности торга по вопросу самоопределения Украины

США совместно с союзниками намерены продолжать защищать право Украины на самоопределение. Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляция доступна на YouTube-канале Reuters.

По словам дипломата, торг по данному вопросу невозможен, так как он касается «фундаментальных принципов». «Сюда относятся вопросы, касающиеся ограничения суверенного права украинского народа самому определять свое будущее. Здесь не может быть торга», — заявил Блинкен.

Ранее американский госсекретарь заявил, что если Россия действительно хочет убедить мировое сообщество в том, что у нее нет планов предпринимать агрессивные действия против Украины, ей стоит начать доказывать это на деле — например, отводом войск от границы. По мнению дипломата, Москва должна приступить к деэскалации, участвовать в дипломатическом урегулировании проблемы и вести диалог с другими странами.

Ранее в Женеве закончились переговоры Лаврова и Блинкена. Диалог длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США.