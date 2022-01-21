Молдавия обвинила «Газпром» в недружественности

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обвинила «Газпром» в недружественном жесте, комментируя письмо компании, в котором та предупреждала о возможности прекращения поставок газа из-за неуплаты. Заявления политика, сделанные в эфире местного телевидения, цитирует ТАСС.

По ее словам, такая компания, как «Газпром», могла пойти на отсрочку суммы в 25 миллионов долларов. «На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест. По крайней мере, это письмо, которое мы получили, очень четко гласило, что если платежи не будут осуществлены до 20-го числа, то 21-го, в 9 часов утра, поставки будут прекращены», — сказала премьер-министр.

При этом рассчитаться за газ вовремя стране удалось: 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислил очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь. О перспективах приостановки поставок «Газпром» предупредил 19 января.

Срочно расплатиться с российской стороной компанию обязали решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Туда должны были авансом поступить средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям в период с январь по март. Речь в общей сложности идет о сумме около 26 миллионов долларов.