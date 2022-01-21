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Медикам стало сложнее снять жилье в Москве

ЦИАН: медработникам стали в два раза реже сдавать квартиры в Москве

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Работникам медицинской сферы стало сложнее снять жилье в Москве — собственники квартир отказывают в аренде из-за опасений новой волны коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса ЦИАН, сообщают РИА Новости.

По данным аналитиков, арендодатели стали в два раза чаще отказывать в сдаче недвижимости медикам. Количество одобренных заявок стало уменьшаться с лета 2021 года — тогда процент одобрения в столице достиг 60 процентов, к январю показатель уменьшился до 35 процентов.

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В сервисе отметили, что быстрее всех арендуют жилье банковские сотрудники (45 процентов одобрения), работники IT-сферы (44 процента) и служащие госструктур (39 процентов). Однако в столице стали чаще отказывать в заселении жильцов — летом 2021 года одобрение не получили 52 процента арендаторов, осенью — 64 процента.

Ранее в компании «Инком-Недвижимость» выяснили, что минимальная стоимость аренды квартиры в Москве достигла 29 тысяч рублей в месяц. За такую ежемесячную плату предложили «однушку» в 43 квадратных метра, которая находится в 14-этажном панельном доме в пешей доступности от станции метро «Люблино».

Нина Ташевская
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