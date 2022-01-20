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Названа минимальная стоимость аренды жилья в Москве

РБК: минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 29 тысяч рублей в месяц

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самая дешевая квартира в аренду в Москве предлагается по ставке 29 тысяч рублей в месяц. Такую минимальную стоимость для арендаторов назвали в риелторской компании «Инком-Недвижимость», сообщает РБК.

Предлагаемая «однушка» площадью 43 квадратных метра находится в 14-этажном панельном доме в пешей доступности от станции метро «Люблино». В квартире сделан ремонт и есть мебель. На втором месте в рейтинге наиболее низких по стоимости предложений оказалась квартира в панельной 16-этажке на Коровинском шоссе. До станции метро «Селигерская» можно доехать за 15 минут на транспорте. Жилье обойдется в 30 тысяч рублей в месяц.

Замыкает топ-3 квартира в Южном Бутове с арендной ставкой в 32 тысячи рублей в месяц. Площадь жилья составляет 35 квадратных метров. По данным риелторской компании «НДВ — Супермаркет недвижимости», наиболее дешевые предложения по аренде действительно находятся на уровне 30 тысяч рублей в месяц. При этом риелторы подчеркивают, что большая часть вариантов не в лучшем состоянии и расположена далеко от метро.

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7 января

В агентстве недвижимости «Миэль» рассказали, что найти в Москве съемную квартиру за 20-25 тысяч рублей в месяц вполне реально. Однако такая недвижимость, скорее всего, будет предлагаться на короткий срок: вероятно, жилье уже выставили на продажу и хотят сдать в аренду, пока ищут покупателей. «Бывает снижение стоимости из-за практически отсутствующего ремонта, плохого состояния, отсутствия мебели и техники», — рассказали риелторы. Минимальная арендная ставка в Москве составляет 15-17 тысяч рублей, но в такой квартире уже живут несколько арендаторов или сам владелец.

Ранее в январе опрос ВЦИОМ показал, что арендаторы готовы потерпеть некоторые неудобства ради более низкой ставки. Так, например, большинство опрошенных готовы отказаться от посудомоечной машины и консьержа в съемном жилье. Главными требованиями к снимаемому жилью россияне назвали хороший ремонт, наличие мебели и стиральной машины.

Нина Ташевская
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