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Apple окончательно откажется от бесплатных наушников для iPhone

Apple окончательно перестанет комплектовать iPhone проводными наушниками

Фото: Unsplash

Apple перестанет продавать свои смартфоны с наушниками в комплекте во Франции начиная с конца января. Об этом сообщает франкоязычное издание Consomac.

О решении американской компании сообщили представители одной из торговых сетей Франции. В заявлении говорится, что с 24 января реализуемые смартфоны Apple будут поставляться без бесплатной проводной гарнитуры. Это вызвано изменениями во французском законодательстве.

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До настоящего время Франция является единственным государством, для рынка которого Apple приходится продавать iPhone вместе с наушниками. В 2020 году компания окончательно перестала класть в коробку со смарфтонами адаптер и гарнитуру. Французское законодательство требовало наличия в комплекте продаваемых на территории страны смартфонов наушников, которые могли бы снизить радиочастотное излучение от гаджета.

В сообщении уточняется, что французские власти приняли новый закон, согласно которому распространение бесплатной гарнитуры вместе с девайсами может навредить окружающей среде. Вместе с Apple от бесплатных наушников также откажется Xiaomi.

Apple неоднократно пытались наказать за отсутствие аксессуаров в комплекте новых iPhone. Так, в марте 2021 года Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало компанию на 10,5 миллиона реалов (почти 1,9 миллиона долларов) за продажу смартфонов без зарядных устройств.

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Андрей Ставицкий
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