Apple окончательно откажется от бесплатных наушников для iPhone

Apple перестанет продавать свои смартфоны с наушниками в комплекте во Франции начиная с конца января. Об этом сообщает франкоязычное издание Consomac.

О решении американской компании сообщили представители одной из торговых сетей Франции. В заявлении говорится, что с 24 января реализуемые смартфоны Apple будут поставляться без бесплатной проводной гарнитуры. Это вызвано изменениями во французском законодательстве.

До настоящего время Франция является единственным государством, для рынка которого Apple приходится продавать iPhone вместе с наушниками. В 2020 году компания окончательно перестала класть в коробку со смарфтонами адаптер и гарнитуру. Французское законодательство требовало наличия в комплекте продаваемых на территории страны смартфонов наушников, которые могли бы снизить радиочастотное излучение от гаджета.

В сообщении уточняется, что французские власти приняли новый закон, согласно которому распространение бесплатной гарнитуры вместе с девайсами может навредить окружающей среде. Вместе с Apple от бесплатных наушников также откажется Xiaomi.

Apple неоднократно пытались наказать за отсутствие аксессуаров в комплекте новых iPhone. Так, в марте 2021 года Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало компанию на 10,5 миллиона реалов (почти 1,9 миллиона долларов) за продажу смартфонов без зарядных устройств.