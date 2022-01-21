В Казахстане начнут передел месторождений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству начать ревизию месторождений, чтобы выявить те из них, что используются неэффективно. На встрече с представителями бизнес-сообщества он пообещал передел собственности в пользу тех, кто сможет улучшить показатели, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в первую очередь следует определить неиспользуемые месторождения, которые собственники взяли «впрок». Их передадут местным или иностранным инвесторам, которые пообещают вложить средства в разработку.

На прошлой неделе Токаев потребовал от министров найти новые источники доходов в бюджет. Так как крупнейшую часть доходов страна получает за счет продажи полезных ископаемых, инициативы ожидались именно в этом направлении.

Одной из них стало предложение министра экономики Алибека Куантырова ввести дополнительный налог на твердые полезные ископаемые (уран, медь, железная руда, цинк) и изымать часть маржи у производителей и поставщиков нефтепродуктов.

Куантыров не уточнил сумму предлагаемого налога, а также размер сборов. Он только указал, что налог должен быть привязан к реальным мировым ценам.

Масштабные реформы в Казахстане начались после массовых народных протестов, вспыхнувших в начале года из-за резкого повышения цен на газ. Выступления переросли в погромы, на фоне которых Токаев отстранил первого президента страны Нурсултана Назарбаева от руководства Советом безопасности и снял его приближенных.

Также он подверг критике богатейших людей страны, которые не делятся деньгами с народом и сдерживают развитие страны, и потребовал от них «значительных и регулярных отчислений».