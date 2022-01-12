Казахстан обложит уран и нефть новыми налогами

Министр экономики Казахстана Алибек Куантыров на заседании правительства предложил ввести дополнительный налог на твердые полезные ископаемые, такие как уран, медь, железная руда, цинк, а также начать изъятие части маржи у производителей и поставщиков нефтепродуктов. Об этом сообщает издание «Курсив».

За сутки до этого президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству найти новые источники доходов в бюджет. Так как крупнейшую часть доходов страна получает за счет продажи полезных ископаемых, такие инициативы были ожидаемыми.

Куантыров не уточнил сумму нового налога, а также размер сборов. Однако он заявил, что налог должен быть привязан к реальным мировым ценам.

Одновременно с этим министр указал, что правительство хочет минимизировать встречное движение средств между регионами и центром, то есть передать часть налоговых поступлений на местный уровень. Эти предложения войдут в пакет поправок к бюджетному законодательству, которые в настоящее время разрабатываются центральными и местными госорганами.

Ранее Токаев потребовал от богатейших людей страны вносить средства в специально создаваемый фонд под названием «Народу Казахстана», деньги из которого пойдут на решение проблем в здравоохранении, образовании и социальной поддержке.

Поводом для поспешных реформ в Казахстане стали массовые протесты из-за повышения цен на газ в два раза, начавшиеся 2 января. Социальные требования быстро переросли в призывы к отставке правительства и уходу со всех постов первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Оба этих условия были выполнены, однако волнения переросли в погромы, из-за чего руководство страны обратилось за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После ввода войск иностранных государств ситуацию удалось взять под контроль.