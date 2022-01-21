Политолог назвал цель переговоров Лаврова и Блинкена

Цель запланированных на 21 января переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве — разрешение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, и, в первую очередь, украинского вопроса, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он сказал «Ленте.ру».

«Недопонимания нет»

Это будет встреча на самом высоком уровне, но каких-то существенных подвижек не принесет, считает политолог. Он пояснил, что такие саммиты полезны, когда есть некое недопонимание по позициям оппонирующей стороны.

Американцы уже, в принципе, примерно поняли, чего мы хотим, наши красные линии. Мы примерно понимаем сейчас американскую позицию по поводу размещения ракет, вооруженных сил, возможного присоединения Украины и Грузии к НАТО и так далее. То есть недопонимания нету, есть понимание того, что это просто несопоставимые стратегии Малек Дудаков политолог-американист

Он предположил, что Лавров и Блинкен снова обозначат позиции стран, и, может быть, добьются небольших достижений в вопросах, по которым есть некоторое общее понимание, например, по кибербезопасности, восстановлению дипломатической службы, но не более того.

США затягивают переговоры

По мнению политолога, американцы хотят затянуть переговоры по гарантиям безопасности, так как это важно для президента США Джо Байдена. «У него в этом году выборы в Конгресс в ноябре. Ему с падающими рейтингами нужно показать, что он президент-миротворец, который играет важную роль на мировой арене и в обход всех, Европы, Украины решает с Россией судьбу безопасности всей Восточной Европы. Поэтому ему бы, конечно, хотелось, чтобы процесс длился как можно дольше», — уточнил Дудаков.

Россию затягивание переговоров не устраивает, так как провокация на Украине может перерасти в масштабную войну у наших границ, отметил политолог. «Этого, конечно, никому не хотелось бы, но американцы не готовы идти на уступки, чтобы все это быстро решить. Поэтому такой вялотекущий процесс переговоров будет продолжаться. В том числе, его олицетворением будет саммит Лаврова и Блинкена. Компромисса не будет», — подытожил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности и хочет получить его в ближайшие дни, а Байден объявил о том, что три раунда переговоров с Москвой по безопасности не дали результатов, и стороны не смогли прийти к компромиссу.