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Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией

Президент США Байден: три раунда переговоров с Россией по безопасности не дали результатов
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Джо Байден на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства заявил, что три раунда переговоров с Россией по безопасности не дали результатов. Трансляция ведется на странице Белого дома в Twitter.

«Пока три встречи, которые у нас прошли — [в рамках] ОБСЕ и так далее, — не дали какого-либо результата», — сказал политик.

Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что США не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса. По ее словам, на сегодня нет предложений по поводу изменений политики НАТО в вопросах расширения организации.

Переговоры России, США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе начались 10 января. Стороны обсуждают предложения Москвы, которые в том числе касаются нерасширения альянса на восток.

Марина Совина
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