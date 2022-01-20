Кремль призвал США ответить по гарантиям безопасности в ближайшие дни

Россия все еще ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности и хочет получить его в ближайшие дни: не обязательно завтра, но хотя бы на следующей неделе. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«Время имеет [значение]. Мы говорим о том, что ожидаем получить его на днях. Совершенно не обязательно, что завтра», — завили в Кремле, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не планирует передавать ответ на предложения РФ по безопасности 21 января (во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым).

Песков добавил, что США и НАТО выражают готовность обсуждать некоторые вопросы с Россией, однако для нее они не имеют первостепенное значение.

Американский лидер Джо Байден также говорил о том, что три раунда переговоров с Москвой по безопасности не дали результатов, и стороны не смогли прийти к компромиссу.