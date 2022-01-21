В Кремле прокомментировали приглашение Анкарой Путина и Зеленского на переговоры

Предложение Анкары, пригласившей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского провести переговоры в Турции, пока не обсуждалось на официальном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины. Особенно он подчеркнул, что подобные предложения пока звучат только из Анкары.

Песков добавил, что в Кремле очень положительно оценивают желание Турции пригласить на переговоры также и представителей непризнанных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

«Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание наши украинские оппоненты и как они к этому относятся», — заявил он.

По словам представителя Кремля, пока в графике Путина не запланированы какие-либо контакты с Эрдоганом, однако он подчеркнул, что, в случае необходимости, телефонные переговоры согласовать можно будет очень быстро.

В среду, 19 января, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры, чтобы обсудить возникшие между странами противоречия.