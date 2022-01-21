Кремль прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР

В вопросе о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) важно избегать шагов, которые могут привести к эскалации, и не пытаться зарабатывать политические очки. Так инициативу депутатов Госдумы от КПРФ о признании ДНР и ЛНР прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

При этом пресс-секретарь описал ситуацию на Донбассе как очень «напряженную и чувствительную» и призвал воздержаться от действий, которые могли бы эту напряженность усилить.

Он добавил, что сомневается в актуальности комментариев по поводу инициативы, поскольку она еще не прошла рассмотрение в Госдуме.

Ранее спикер Госдумы Вячесла Володин заявил, что России необходимо выработать решение, которое могло бы гарантировать безопасность своих граждан и соотечественников на Донбассе. Он также анонсировал консультации с лидерами парламентских фракций по этому вопросу.

В среду, 19 января, депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР.