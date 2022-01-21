Эпидемиолог спрогнозировал уровень заболеваемости COVID-19 после пика в Москве

В Москве после прохождения пика новой волны коронавируса, вызванной распространением омикрон-штамма, заболеваемость не снизится ниже показателей октября 2021 года. Такой суточный прирост новых случаев COVID-19 спрогнозировал эпидемиолог Василий Власов, пишут «Ведомости».

По данным оперштаба, в октябре число новых случаев коронавируса в Москве варьировалось от 3993 до 8166 день.

Пика заболеваемости коронавирусом в России, по мнению Власова, стоит ожидать в ближайшие две недели.

«Однако после этого [пика новой волны] эпидемия никуда не исчезнет, а будет продолжаться, просто какое-то время будет доминировать омикрон», — сказал эпидемиолог.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» дал прогноз по смертности во время волны омикрона в России. По его словам, при распространении южноафриканского варианта вируса смертность в стране останется на прежнем уровне.