За 50 лет на Ямале потеплело почти на четыре градуса

На Ямале за 50 лет климат стал теплее на 3,5 градуса, следует из данных исследований за 1971-2020 годы. Об этом сообщается на сайте Научного центра изучения Арктики.

Там рассказали, что каждый год температура воздуха на Ямале повышается на 0,7 градуса. Наиболее интенсивные изменения климата начали происходить с 2010 года — такие выводы исследователи сделали на основе данных с гидрометеорологических станций в Салехарде, Тарко-Сале, на мысе Марре-Сале и острове Белый.

«В ходе первого этапа выполнения работ выявлено, что из-за потепления на исследованной нами территории уменьшилась площадь озер. На Тазовском полигоне, где мы работали летом, — почти в полтора раза. Последствиями климатических изменений стали интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв», — заявил заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил 2022 год Годом экологии в регионе. ЯНАО ждут генеральные уборки территории от накопленного с советских времен экологического ущерба, полная ликвидация 317 мелких и 21 крупной свалок, рассказал он.