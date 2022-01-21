Бывший судья Верховного суда Чечни ответил на слова Пескова о похищении его жены

Ситуация с похищением супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева является чудовищно реальной. Об этом заявил сам Янгулбаев в обращении к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, назвавшему соответствующие сообщения в СМИ фантастическими. Видео опубликовано в Telegram-канале «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица).

«Уважаемый Дмитрий Песков, я, Янгулбаев Сайди Вахаевич, судья Верховного суда Чеченской Республики. Вы назвали историю с похищением моей супруги Мусаевой Заремы фантастикой. Я подтверждаю, что мою супругу похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение, и увезли в неизвестном направлении, скорее всего, в Чечню», — заявил Янгулбаев. Он также продемонстрировал на видео свое удостоверение судьи.

Ранее Песков заявил, что данные похищении вооруженными людьми Заремы Мусаевой выглядят как фантастическая история. По его словам, в Кремле пока не верят в произошедшее, и необходимо дождаться подтверждений.

Первые сообщения о похищении Мусаевой появились вечером 20 января. «Комитет против пыток» сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

Дочь похищенной в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что случившееся связано с деятельностью сына Абубакара Янгулбаева, который ранее был юристом «Комитета против пыток». «[Хотят] Надавить таким образом на Абубакара и всю семью из-за его правозащитной деятельности, работы в "Комитете против пыток"», — рассказала она.

