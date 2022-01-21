Дочь назвала причину похищения супруги бывшего чеченского судьи

Жену бывшего судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву хотят убить — «разобраться по-чеченски» — из-за деятельности их сына Абубакара Янгулбаева, который ранее был юристом «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица). Предполагаемую причину похищения супруги экс-судьи в беседе с «Лентой.ру» озвучила ее дочь Алия Янгулбаева.

«[Хотят] Надавить таким образом на Абубакара и всю семью из-за его правозащитной деятельности, работы в "Комитете против пыток"», — рассказала она.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что на снятом ей видео «явно видно», что ее мать забирали незаконно.

«В 2019 году мама была свидетелем по делу о мошенничестве. Допрос у нее должен был быть 24 января, а забрали они ее, получается, 20-го», — отметила Янгулбаева.

Ранее «Комитет против пыток» сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева и похитили его супругу. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

В Кремле прокомментировали данные о похищении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.