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Опубликовано видео похищения жены бывшего судьи Верховного суда Чечни

Появилось видео похищения вооруженными людьми жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева

Совершенное в Нижнем Новгороде похищение вооруженными людьми в гражданской одежде и в масках жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой сняли на видео. Ролик записала ее дочь, Алия Янгулбаева, он опубликован в Telegram-канале «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица).

Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

Как ранее рассказал юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, который прибыл в квартиру бывшего судьи в момент инцидента, вечером 20 января неизвестные позвонили в квартиру вышедшего в отставку судьи Янгулбаева, сообщив, что являются представителями правоохранительных органов Чеченской республики и работают по поручению следователя следственного управления УМВД России по городу Грозный.

В качестве основания для задержания силовики представили постановление о приводе свидетелей по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Вооруженные люди проникли в квартиру под предлогом переговоров со следователем. Отмечается, что они избили присутствующих и унесли потерявшую сознание Зарему Мусаеву. Задержать самого экс-судью не получилось, поскольку он обладает неприкосновенностью.

Зураб Дарахвелидзе
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