Суд смягчил приговор сыну полковника Росгвардии по делу о смертельном ДТП

Свердловский областной суд на четыре месяца сократил срок осужденному по делу о смертельном ДТП Владимиру Васильеву, сыну полковника Росгвардии Андрея Васильева. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает Znak со ссылкой на представителя стороны потерпевших, юрист Александра Шумилова.

С него сняли обвинения в угоне автомобиля. При этом в суде оставили в силе обвинения в пьяном вождении и отклонили жалобу о том, что в момент происшествия Васильев был трезв. Ему предстоит провести в колонии восемь лет и 11 месяцев.

10 марта 2021 молодого человека осудили на девять лет и три месяца по делу об аварии, которая произошла 4 августа 2019 года. Тогда в результате столкновения нескольких машин погибли два человека. На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, было видно, что молодой человек пребывал в неадекватном состоянии. Известно, что ночь накануне ДТП он провел в пьяной компании, а в его квартире нашли пустые бутылки и различные таблетки. Кроме того, машина, на которой Васильев попал в аварию, принадлежала одному из друзей, с которым он выпивал в ту ночь.

20 ноября 2019 года военное управление Следственного комитета России (СКР) проводило проверку по обстоятельствам подмены анализов на наркотики Васильева. Выяснилось, что мочу вместо него сдавал его отец.