Сына полковника Росгвардии отправили в колонию за угон машины и смертельное ДТП

Житель Екатеринбурга Владимир Васильев, сын полковника Росгвардии Андрея Васильева, получил девять лет и три месяца колонии общего режима. Об этом в среду, 10 марта, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Васильев признан виновным в смертельном ДТП с двумя погибшими и угоне автомобиля без цели хищения.

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20 ноября 2019 года сообщалось, что военное управление Следственного комитета России (СКР) проводит проверку по обстоятельствам подмены анализов на наркотики Владимира Васильева, устроившего ДТП в центре Екатеринбурга.

По данным СМИ, следствие запросило все документы, касающиеся инцидента, для установления состава преступления, предусмотренного статьей 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») УК РФ.

О том, что вместо предполагаемого виновника ДТП с двумя погибшими сдал анализы его отец, «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщал 29 октября 2019 года. По словам источника, образец, скорее всего, был подменен в ходе первичного отбора: тогда Васильев находился вместе с сыном.

Ранее в ходе проведенной экспертизы ДНК было установлено, что сданная моча не принадлежит обвиняемому. Это дало следствию повод усомниться и в результатах предыдущих экспертиз, не выявивших у Васильева алкогольного или наркотического опьянения.

Авария в Екатеринбурге произошла 4 августа: в результате столкновения нескольких машин погибли два человека. На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, было видно, что молодой человек пребывал в неадекватном состоянии. Известно, что ночь накануне ДТП он провел в компании, а в его квартире нашли пустые бутылки и различные таблетки. Кроме того, машина, на которой Васильев попал в аварию, была угнана у одного из друзей, с которым он выпивал в ту ночь.