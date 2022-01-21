Убивший семью из пяти человек россиянин предстанет перед судом

В Хакасии завершено расследование дела в отношении 35-летнего Федора Панова, обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек. Об этом в пятницу, 29 января, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Юлия Арбузова.

По данным следствия, преступление произошло утром 5 августа 2021 года в селе Джирим Ширинского района. Обвиняемый состоял в отношениях с 30-летней местной жительницей. Когда она решила с ним расстаться, он стал подозревать ее в измене и решил отомстить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина забрался в дом, где проживала ее семья, и зарезал ее 58-летнего отца, его 58-летнего брата-близнеца, 56-летнюю мать, 19-летнего брата и восьмилетнюю дочь. От полученных травм все потерпевшие скончались на месте. Вскоре после этого злоумышленника задержали местные жители.

На него завели дело по статье 105 («Убийство пяти лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии») УК РФ. Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и сказал, что пошел на преступление, чтобы заставить свою возлюбленную страдать. Выяснилось, что незадолго до расправы, в феврале 2021 года, мужчина вернулся в родное село, отсидев 18 лет за двойной убийство.