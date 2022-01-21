В МИД пригрозили Западу серьезными политическими решениями

Россия будет принимать серьезные политические решения в случае, если ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе будет разочаровывающим. Этим пригрозил США и НАТО замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», — подчеркнул дипломат. По его словам, на данный момент Североатлантический альянс и Вашингтон не предоставили письменную реакцию на предложения Москвы. Рябков отметил, что роль дипломатии остается центральной в переговорах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов к жесткому и быстрому ответу на возможную агрессию Москвы против Украины. По его словам, американская сторона тем не менее привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов.