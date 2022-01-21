В Австрии отказались рассматривать «Северный поток-2» как угрозу ЕС

Газопровод «Северный поток-2» может обеспечить надежное энергоснабжение стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

«"Северный поток-2" — необходимое техническое сооружение для обеспечения безопасности поставок ресурсов в Европу», — подчеркнул политик. Он отказался рассматривать проект трубопровода как угрозу для объединения. Канцлер отметил, что страны должны действовать скоординированно на европейском уровне по этому вопросу.

Нехаммер добавил, что «Северный поток-2» слишком мал, чтобы служить для ужесточения санкционного режима в случае эскалации ситуации между Москвой и Киевом. «При этом красные линии определены. Нет терпимости к политике насилия. ЕС всегда давал понять это России», — уточнил он.

Ранее глава Министерства экономики ФРГ вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германия не будет платить компенсацию в случае неодобрения ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». По словам министра, Берлин не должен возмещать убытки, если регулятор решит, что трубопровод не соответствует нормам Евросоюза и ФРГ.