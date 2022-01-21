Соловьев отреагировал на включение в проект санкций США

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на то, что его имя включили в санкционный список США. В беседе с РИА Новости журналист заявил, что благодарен американскому конгрессмену Джиму Бэнксу, который выступил автором соответствующего проекта.

По мнению Соловьева, новые ограничения касаются всех российских граждан. «Потому что в этих санкциях предложили объявить Россию спонсором терроризма, и, исходя из этого, это на всех россиян накладываются санкции», — объяснил журналист.

Телеведущий назвал санкционный список удивительным, уточнив, что в него попали россияне, которые занимают высокие государственные должности. «И тихо, скромно [указано]: "Соловьев", надпись: "медиаперсона"», — сказал он. Журналист подчеркнул, что благодарен американскому политику, включившему его в список, за доверие.

При этом, по мнению Соловьева, «было бы точнее», если бы в подписи к его имени было указано, что он является «личным врагом» Алексея Навального. Он также предположил, что его имя попало в список по личной просьбе оппозиционера, у которого с ним «принципиальное расхождение».

В то же время журналист усомнился в том, что проект, предложенный Бэнксом, будут принят властями США в нынешнем виде. «Если говорить в общем обо всех этих санкциях, то в том виде, в котором сейчас это предложено, конечно, сейчас не пройдет», — заключил Соловьев.

Ранее в январе республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс обнародовал новый проект ограничений против России. В санкционный список, помимо телеведущего Владимира Соловьева, вошли премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, представитель Кремля Дмитрий Песков и президент Владимир Путин.