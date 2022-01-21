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На Украине заявили об истекающем сроке годности поставленного Британией оружия

Подполковник СБУ в запасе Мулык: Британия поставила оружие с истекающим сроком годности

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Владимир Мулык заявил об истекающем сроке годности оружия, поставленного Великобританией. Запись его выступления доступна на YouTube-канале «Перший Незалежний».

Британское министерство обороны сообщило, что поставило вооруженным силам Украины несколько тысяч легких противотанковых ракет.

Мулык заявил, что, согласно информации из английской прессы, поставленное Украине вооружение было выпущено в 2002 году, а в технических характеристиках сказано, что срок годности составляет 20 лет. Таким образом, он закончится в 2022-м.

«Это наводит на мысль, что их нужно использовать в этом году. Что это, как не прямое принуждение к использованию комплексов, а это военный конфликт?» — отметил Мулык.

Украина заявляет об угрозе российского вторжения. Москва отрицает наличие подобных планов. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о якобы скором российском вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.

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Алевтина Запольская
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