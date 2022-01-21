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Изнасиловавшего девочку хоккеиста вычеркнули из истории клуба

«Сарния Стинг» удалила изнасиловавшего девочку Рида Буше из списка рекордсменов клуба

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Канадский «Сарния Стинг», первый клуб признавшегося в изнасиловании американского хоккеиста Рида Буше, стер его упоминания из истории команды. Об этом сообщает The London Free Press.

Клуб хоккейной лиги Онтарио выступил с заявлением, что в команде не знали о причастсноти Буше к такому преступлению. «Сарния Стинг» удалила Буше из списка рекордсменов клуба. Игрок забросил рекордные 62 шайбы в сезоне-2012/2013. Это достижение вычеркнуто, а на место американца занял Стивен Стамкос.

13 декабря 2021 года Буше признался в ходе судебного заседания, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что Буше грозило до 25 лет тюрьмы.

Буше известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Американец играл за «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, которому удалось выиграть Кубок Гагарина. Канадский «Сарния Стинг» был первым клубом в карьере Буше.

Николай Костюков
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