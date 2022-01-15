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Американский хоккеист КХЛ признался в изнасиловании несовершеннолетней

Американский хоккеист ярославского «Локомотива» Буше признался в изнасиловании подростка

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Нападающий ярославского клуба «Локомотив» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Detroit Free Press.

Преступление произошло в 2011 году, однако о нем стало известно только сейчас. На тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12.

13 декабря 2021 года в суде хоккеист признался в содеянном. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он могу получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.

В «Локомотиве» отказались комментировать ход судебного разбирательства до его завершения. В клубе заявили, что Буше продолжает тренироваться в основном составе команды.

Буше проводит первый сезон в «Локомотиве». В прошлом сезоне хоккеист выступал за омский «Авангард». В составе клуба она стал первым американцем, сумевшим выиграть Кубок Гагарина.

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Дарья Коршунова
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