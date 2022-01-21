Сноуден резко осудил исследования о «гаванском синдроме»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден высказался о материалах, посвященных «гаванскому синдрому». Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Сноуден обратился к авторам «36 тысяч яростных статей» о «гаванском синдроме» и призвал их сделать паузу. По его мнению, журналисты сделали известным «тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей». По его мнению, к такой информации следовало отнестись с большим скептицизмом.

«Вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс», — резко осудил исследования авторов экс-сотрудник ЦРУ.

В качестве доказательства своих слов Сноуден опубликовал ссылку на материал газеты Washington Post, который посвящен «гаванскому синдрому». Издание сообщает, что ЦРУ не нашло подтверждений иностранному происхождению синдрома, созданного против дипломатов США.

Ранее дипломатов США в Женеве госпитализировали с подозрением на «гаванский синдром». Журналисты напомнили, что симптомы заболевания фиксировали у 200 официальных лиц Штатов, работавших в Китае, Южной Америке и Европе.

19 января телеканал NBC рассказал о новом исследовании данных ЦРУ, который показал, что «гаванский синдром» не является частью мировой кампании против американских дипломатов. Ведомство заявило, что существуют и правдоподобные альтернативные объяснения этому явлению.

На потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались с конца 2016 года. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять необходимые меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press получило аудиозапись атаки и назвало ее «высокочастотным звуком сверчков, совмещенным с царапаньем ногтями по доске».