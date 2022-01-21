Семья женщины обвинила ее мужа в измене и случайно раскрыла многолетнюю тайну

Пользователь сайта Reddit с ником ThrowAwatOpen поделился историей о том, как родственники жены увидели его флиртующим в баре с девушкой и случайно раскрыли многолетнюю тайну. По словам мужчины, ему пришлось сообщить им правду о браке, и в результате он поссорился с женой.

«Мы с моей женой Ребеккой вместе четыре года. Она выросла в очень религиозной семье, и поэтому нам приходится держать некоторые особенности нашего брака в тайне», — поделился автор поста. По его словам, еще в самом начале романа они с супругой договорились о свободных отношениях, но ее семья не знала об этом.

Недавно родственники женщины заметили, как ее муж флиртовал в браке с девушкой, и тайком сфотографировали их. Этот снимок вошел в слайд-шоу, которое показали на семейном празднике и с помощью которого героя истории решили уличить в неверности. «Фотография не была безобидной. Все присутствующие обвинили меня в измене», — вспомнил он. Родственники назвали мужчину обманщиком и спросили, как он мог поступить так с Ребеккой.

В результате автору поста пришлось рассказать им о том, что у них с женой свободные отношения. Однако этот факт еще больше разозлил гостей, и супруги были вынуждены быстро покинуть торжество.

«После того как мы с Ребеккой сели в машину, она начала кричать на меня. Она сказала, что больше не доверяет мне, и что теперь ее отношения с семьей могут быть разрушены. Я был очень зол и ответил ей: "Неужели ты думаешь, что лучше бы все думали, что я тебе изменяю, чем знали правду?"», — вспомнил он. В итоге супруги сильно поссорились. Мужчина пожаловался, что теперь он вынужден спать на диване.

В комментариях многие пользователи встали на сторону автора поста. По их мнению, Ребекке следовало самой признаться во всем родственникам и не подставлять супруга. «Это вы должны были отправить ее спать на диване, а не она вас», — написал один из читателей.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала историю о том, как решила вызвать полицию в дом больного брата, которого оставили одного. Женщина хотела проучить невестку, которая бросила своего мужа без присмотра, но в результате прослыла жестокой.