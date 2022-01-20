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Женщина вызвала полицию в дом брата из-за невестки и была обругана в сети

Пользовательница Reddit вызвала полицию из-за того, что ее больного брата оставили одного

Фото: Shutterstock

Пользовательница Reddit с ником throwawayarp463 поделилась историей о том, как решила вызвать полицию в дом больного брата, которого оставили одного. Женщина хотела проучить невестку, которая бросила своего мужа без присмотра, однако в итоге прослыла жестокой и была обругана в сети.

Авторша поста рассказала, что несколько недель назад ее брат попал в аварию и после этого оказался прикован к постели. «На прошлой неделе брат позвонил мне в 11 часов утра и сказал, что только что проснулся, и его жены нет дома. Я спросила, как так получилось, и он ответил, что звал ее, но она никак не отреагировала. Затем он решил позвонить ей, но она не взяла трубку», — вспомнила женщина.

Рассказчица призналась, что в тот момент сильно разозлилась на невестку, которая оставила ее беспомощного брата одного дома и никого об этом не предупредила. «Брат попросил меня приехать помочь ему, потому что он случайно обмочился в постели», — поделилась она. Однако вместо того, чтобы поддержать родственника, женщина решила позвонить в полицию и пожаловаться на его супругу.

«Когда копы приехали, моя невестка была все еще не дома. Спустя несколько часов она вышла на связь и начала кричать на меня за то, что я позвонила в полицию. Она объяснила, что уходила по делам», — рассказала она. Женщина сказала невестке, что ей не следовало оставлять своего супруга одного, и она сама виновата в случившемся. В итоге супруга брата настроила против авторши поста всю семью.

Многие пользователи не согласились с тем, что в произошедшем виновата невестка, и осудили поведение рассказчицы. По их мнению, женщине не следовало привлекать к этой проблеме полицию. «Вы действительно думаете, что когда вы оставили своего больного брата в грязной кровати, то преподали хороший урок своей невестке? Вы в буквальном смысле заставили его страдать. Это ужасно неприятная ситуация для взрослого человека. И вы не только бросили его, но и вызвали копов, чтобы они увидели его в таком унизительном положении?» — возмутился один из них.

Евгения Наумова
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