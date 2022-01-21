Германия столкнулась с тройным кризисом

В Германии заявили, что страна столкнулась с тройным кризисом. В интервью немецкой газете WirtschaftsWoche лидер фракции Свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр рассказал, что в стране проблемы с демографией, рабочими кадрами, а также пенсионной системой.

На протяжении десяти лет в ФРГ наблюдается низкая рождаемость. Коэффициент воспроизводства в стране (1,54), по данным Reuters, ниже того, который считается необходимым для поддержания численности населения (2,1).

Низкая рождаемость, в свою очередь, привела к нехватке количества работоспособного населения, что оказывает негативное влияние на экономику страны. По оценкам Немецкого экономического института, в 2022 году количество работников сократится более чем на 300 тысяч человек. В 2029 году в стране будет нехватка более 650 тысяч человек работоспособного возраста, а уже в 2030 году Германии будет недоставать примерно пять миллионов рабочих.

Для устранения этих проблем правительство Германии планирует привлекать ежегодно 400 тысяч квалифицированных работников из-за рубежа. По словам Дюрра, нехватку кадров можно решить только миграционной политикой.

Сокращение рабочей силы также негативно сказывается на государственной пенсионной системе Германии. Ведь количество и продолжительность жизни пенсионеров растет, а число работоспособного населения, которое обеспечивает пенсию, снижается.

Для привлечения рабочих партия Свободных демократов вместе с Олафом Шольцем из Социал-демократической партии и защитниками окружающей среды предложили дополнительные меры. Они договорились ввести систему баллов для специалистов из стран, не входящих в ЕС, а также повысить минимальную заработную плату до 12 евро в час.

С дефицитом рабочих сталкивается и российский рынок труда. Количество открытых вакансий осенью прошлого года оказалось максимальным с 2014 года. Компаниям не хватало более двух миллионов кадров, при этом безработица в стране составляет 4,3 процента.