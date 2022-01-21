Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над Арктикой

Два ракетоносца РФ Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым морем

Фото: Минобороны РФ

Два стратегических российских ракетоносца Ту-160 совершили 13-часовой полет над Арктикой, пролетели над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями, сообщает Минобороны РФ.

Полет был плановым, в ходе него экипажи отрабатывали дозаправку топливом в воздухе. Летчики дальней авиации регулярно совершают вылеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее заместитель главы Минпромторга России Олег Бочаров на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации сообщил, что российский легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» может подняться в небо в январе. Он ориентирован для работы на местных авиалиниях. Также самолет приспособлен для работы в тяжелых климатических условиях.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Казахстана счел предвзятой резолюцию Европарламента о протестах
Ученые сравнили защиту естественного и искусственного иммунитета от коронавируса
Аналитик предсказал биржевый катаклизм
Авиакомпаниям России поручили проверить влияние сетей 5G на приборы самолетов
Парень рассказал отцу о планах на будущее и случайно выдал свой секрет
Названы пять требующих срочного обращение за медпомощью признаков головной боли
Посол России обвинил США в желании свести дискуссию к «агрессии»
Побывавшая в Египте россиянка выяснила истинное мнение жителей страны о русских
Иммунолог объяснил исчезновение популярного симптома коронавируса у омикрона
Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над Арктикой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter