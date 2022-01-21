Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над Арктикой

Два стратегических российских ракетоносца Ту-160 совершили 13-часовой полет над Арктикой, пролетели над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями, сообщает Минобороны РФ.

Полет был плановым, в ходе него экипажи отрабатывали дозаправку топливом в воздухе. Летчики дальней авиации регулярно совершают вылеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее заместитель главы Минпромторга России Олег Бочаров на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации сообщил, что российский легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» может подняться в небо в январе. Он ориентирован для работы на местных авиалиниях. Также самолет приспособлен для работы в тяжелых климатических условиях.

