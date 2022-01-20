Первый полет российского самолета «Байкал» состоится в январе

Российский легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» может подняться в небо в январе. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга России Олег Бочаров на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации, передает РИА Новости.

«В прошлом году на МАКСе был представлен опытный образец легкого многоцелевого самолета "Байкал" пассажировместимостью до девяти мест. В уникальные сроки самолет совершил первый отрыв. Это еще не официальный полет, мы ждем решения научных институтов, чтобы до конца месяца этот полет осуществить в обязательном порядке», — сообщил Бочаров.

Замглавы Минпромторга отметил, что ЛМС-901 ориентирован для работы на местных авиалиниях. Также самолет приспособлен для работы в тяжелых климатических условиях. По словам Бочарова, сейчас ведется подготовка к первому полету. Изначально сертификацию самолета проведут с силовой установкой иностранного производства. После этого «Байкал» получит двигатель российского производства.

Работы над проектом ЛМС-901 начали в 2019 году. Перспективный самолет предназначен для замены устаревших Ан-2. Серийный выпуск самолета планируют начать в 2024 году.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в стране могут производить самолеты для региональной авиации. Он уточнил, что речь идет о самолете ЛМС-901 «Байкал».