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Китай нанес новый удар по мятежному основателю Alibaba

Гостелевидение Китая обвинило компанию Джека Ма в причастности к коррупционному скандалу

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Государственное телевидение Китая показало документальный фильм, наносящий новый удар по мятежному основателю Alibaba Джеку Ма. Речь идет о его компании Ant Group, которая, как следует из фильма, причастна к коррупционному скандалу, пишет Financial Times, напоминая, что империя Ма уже лишилась миллиардов долларов на фоне его противостояния с властями.

Утверждается, что частные компании переводили «необоснованно большие суммы» брату бывшего главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу, взамен получая поддержку в покупке недвижимости и другую помощь. Сам руководитель в августе был арестован по обвинению в коррупции. В Ханчжоу находится штаб-квартира Ant Group. Предполагается, что компания в 2019 году со скидкой приобрела участки в городе, после того как купила доли в двух предприятиях, которыми и владел младший брат партийного руководителя.

Alibaba от TradingView

Напрямую компания Ма в фильме не названа, но подразделение Ant было единственным внешним корпоративным инвестором в одном из указанных предприятий и одним из трех — во втором. Фильм спродюсирован центральной дисциплинарной комиссией Компартии Китая. Материалы в эфире государственного телевидения отражают позицию партии.

Противостояние Ма и официального Пекина началось еще в 2020 году, когда, по данным СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение приостановить размещение акций Ant Group после критики Ма в адрес властей. Компании Ма опала стоила огромных потерь капитализации. В октябре 2021-го специалисты подсчитали, что за год он лишился трети (36 процентов) своего состояния.

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Платон Щукин
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