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В США рассказали о планах эвакуировать американцев с Украины

Джен Псаки: власти США ведут планирование на случай чрезвычайных ситуаций на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти США ведут интенсивное планирование на случай чрезвычайных ситуаций на Украине. Об этом рассказала на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляцию ведет Reuters.

Так политик ответила на вопрос о планах Вашингтона эвакуировать американцев с Украины в случае военной агрессии со стороны России. По ее словам, у американской стороны есть соответствующие стратегии на случай ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира.

Ранее 21 января в Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Диалог длился всего полтора часа. Американская сторона назвала встречу откровенной и субстантивной. В Москве понадеялись, что переговоры помогут Вашингтону подготовить ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

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Екатерина Андреева
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