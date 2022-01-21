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В Москве заявили о нежелании возвращения «величия советской империи»

МИД: Россия не пытается сформировать сферу влияния, а лишь реагирует на угрозы

Фото: Globallookpress.com

Россия не пытается сформировать эксклюзивную сферу влияния, а лишь поддерживает собственную безопасность и реагирует на вызовы и угрозы извне, сообщили в Министерстве иностранных дел. Заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В нем говорится о праве на защиту суверенитета и реакцию в отношении внешних вызовов и угроз. «[Москва] делает это строго в рамках международного права. Оснований интерпретировать наши действия как формирование какой-то эксклюзивной сферы влияния России на самом деле нет», — уточнило министерство.

МИД опровергло заявления западных представителей о планах российского руководства восстановить «величие советской империи» и заявил о нежелании возвращения Советского Союза. «Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР», — отметило ведомство.

Также министерство обратило внимание на политику двойных стандартов, проводимую западными коллегами, которые в то же время заявляют о неприемлемости существования сфер влияния в современном мире.

«Несколько лет назад тогдашняя глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что западные Балканы — это район, где со всеми проблемами будет разбираться ЕС, и другим туда лучше не подключаться. Она, конечно, имела в виду прежде всего Россию и Китай. Что это как не попытка самовольного установления сферы влияния?» — подчеркнул МИД.

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14 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о подготовке новых санкций для России, как ответа на попытки Москвы «воссоздать сферы влияния» в Европе. Политик также объявил об усилении кооперации с США и странами НАТО и Евросоюза.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод военных сил и техники НАТО из Болгарии и Румынии. Он рассказал, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении Североатлантического альянса к границам 1997 года.

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Дмитрий Сотак
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