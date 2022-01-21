Российскую «Вербу» впервые массово применят в Белоруссии

Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» испытают на учениях Союзного государства «Союзная решимость — 2022». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Собеседник издания отметил, что на учениях военные отработают новую систему защиты от беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Расчеты ПЗРК «Верба» распределят на большой площади, что позволит создать защитный купол. В ходе первого массового применения ПЗРК зенитчики проверят возможность перехвата беспилотников, управляемых авиационных боеприпасов и ракет.

Новый комплекс получил чувствительную головку самонаведения, которая повышает возможности борьбы с малоразмерными целями. Также «Верба» может получать внешнее целеуказание от систем ПВО большой дальности.

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в Белоруссию перебазируют самолеты и зенитные системы в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

В октябре стало известно о перевооружении подразделений Южного военного округа на ПЗРК «Верба». В ходе подготовки операторов новых комплексов зенитчики отрабатывали поражение самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.