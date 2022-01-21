Вяльбе объяснила крики российской лыжницы в адрес норвежки на «Тур де Ски»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио» прокомментировала конфликт россиянки Натальи Непряевой с норвежкой Тириль Венг в четвертьфинале спринта на первом этапе «Тур де Ски».

«Нельзя же все время молчать. Она же не пришла ее убивать, а пришла разговаривать. То есть когда шведки с норвежками чуть пободали, никто этого не видит. Но когда русские с кем-то, это обязательно все видят», — объяснила Вяльбе. Она подчеркнула, что у сборной России нет проблем с иностранными соперницами.

Конфликт между спортсменками произошел 28 декабря. Венг наехала россиянке на лыжи, после чего Непряева резко отстала. В итоге российская лыжница финишировала второй вслед за норвежкой. После финиша россиянка накричала на оппонентку, которая в ответ улыбнулась.

Непряева выиграла «Тур де Ски» в этом сезоне. Она стала первой российской лыжницей, которая добилась подобного результата. До этого спортсменка дважды становилась второй.